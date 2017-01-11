Доп. функционал на Yii2

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Закрыт4 заявки105 просмотров

http://dev.wedmeet.com авторизация   лог: dev       пасс: dev^^

Из самого срочного нужно сделать.

- исправить мелкие и не очень ошибки

- реализовать систему рейтингов и отзывов

- подключение платежных систем

- расширение функционала личного кабинета

- тестирование видеоконференций ( уже реализовано ) 

Yii
8 лет назад
hris
43 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров