Импорт товаров из csv на сайт под Битриксом

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок81 просмотр

Имеется парсер выгружающий товары в любой необходимый формат файла .csv – необходимо выгрузить и  загрузить файл в интернет магазин на платформе Битрикс.

8 лет назад
valdisX
Влад 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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