Работа с php

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Завершен9 заявок163 просмотра

Здравствуйте. Нужен программист, с хорошим знанием php. Нужно разобраться в коде программы и исправить его.

PHP
8 лет назад
dmz2003
53 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

denizs
Денис 
45 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$10
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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Заявки фрилансеров

denizs
Денис 
45 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад