Написать компонент mod x revo.

Добрый день. Требуется написать компонент вопрос-ответ с оплатой за вопрос. Т.е. пользователь покупает количество вопросов (1,3,5 и т.д.).Оплата происходит через интернет экваринг Банк "точка"

После этого пользователь получает возможность из личного кабинета написать вопрос администраторам сайта.

Пишите сроки и стоимость.