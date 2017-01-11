Написать компонент mod x revo.

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Закрыт3 заявки122 просмотра

Добрый день. Требуется написать компонент вопрос-ответ с оплатой за вопрос. Т.е. пользователь покупает количество вопросов (1,3,5 и т.д.).Оплата происходит через интернет экваринг Банк "точка"

После этого пользователь получает возможность из личного кабинета написать вопрос администраторам сайта.

Пишите сроки и стоимость.

8 лет назад
pacr
Петр 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров