Починить rss feeder

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Закрыт1 заявка88 просмотров

Есть программа - по сути допиленный rss фидер для чтения заказов с fl и других площадок

В нём слетела кодировка, нужно починить. 

https://www.dropbox.com/s/xrg3t11kwx6l644/2.png?dl=0

Ссылку на дистрибутив вышлю исполнителю.

8 лет назад
akridiy
45 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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