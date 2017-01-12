Нужно реализовать ТЗ

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки230 просмотров

Добрый день!Нужно реализовать ТЗ в приложении данного проекта!  

Срок исполнения 1 день!

8 лет назад
Ramis_Rifovich
Рамис 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

Inoco
Антон 
33 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$5
1 день
Спасибо, за работу, очень приятный человек.
Прекрасная постановка задачи. Всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Inoco
Антон 
33 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад