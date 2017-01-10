Нужно установить на сервер майадмин

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Закрыт3 заявки169 просмотров

Нужно установить на сервер майадмин. Мускуль уже установлен. Сервер линюкс, сентос 6.5

На сервере установлен апач и нгинкс.

8 лет назад
moder77
Олег 
43 года
13 лет в сервисе
Был
22 дня назад
22 отзыва(-1)

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Нет заявок фрилансеров