Доработать сайт на MODX

Здравствуйте.

нам необходимо доработать сайт

slava-remont.ru

Надо сделать в разделах страницу выбора бренда, модели. После этого показать список услуг для данной модели с ценами.

Как допустим тут

remobi.ru/remont-telefono...

И важнейший вопрос: неужели менеджеры данного сайта вручную добавляют список устройств на сайт? это же колоссальная работа. Чуть ли не каждый день появляются новые устройства. И вряд ли они штудируют инет в поиске выхода новых девайсов.

Может есть какой-то модуль для сайтов для моделей тех же телефонов например.

Или может надо встроить парсер с того же яндекс.маркета, чтобы он оттуда подворовывал данные в зависимости от раздела.

Движок сайта MODX.