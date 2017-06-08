Есть дистрибутивы каталогов запасных частей на строительную технику (например: http://autoepc.net/catalog/view/daewoo_doosan_infracore_gpes), которые хотелось бы разместить на сайте как некий сервис для он-лайн подбора запчастей клиентов (пример такой интеграции: http://ru.777parts.net/doosan.html). В идеале хотелось бы кроссировать артикулы этих каталогов ...
Ищу программиста PHP для доработки проекта по работе с Postgres-ом!
Необходимо "допилить" интерфейс по взаимодействию с postgres-ом, имеется структура БД, интерфейс. Задача - написать PHP запросы по работе с атрибутивной информацией, выгрузку и загрузку ecxel файлов, отображение таблиц по параметрам и загрузку данных. Срок 1 месяц, оплата на карту.
Готов выслать исходники для согласования.
С уважением, Дмитрий.
Выбранный исполнитель
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