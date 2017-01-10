Требуется разработать JS слайдер.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок132 просмотра

Требуется разработать адаптивный JS слайдер с миниатюрами. 

Остальные подробности при общении.

JavaScript
8 лет назад
monstr1k
Сергей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад

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Нет заявок фрилансеров