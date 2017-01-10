Поставить на сайт гугл капчу

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Закрыт4 заявки167 просмотров

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

Нужен программист для установки на сайт гугл капчи. Нужно заменить текущую капчу на гугл. Задачу нужно сделать сегодня.

Желательно чтобы вы разбирались в различных движках, так как есть еще ряд задач для выполнения. Если текущая работа будет выполнена быстро и качественно, обсудим другие задачи.

С уважением, Анна.

8 лет назад
Acora
Анна 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
3 года назад

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