CMS для ведения документации

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Закрыт2 заявки378 просмотров

Необходимо выбрать и развернуть CMS для ведения документации (клиентской, разработчика, и API)

Из желаемого:

- постраничная организация (с навигационным меню и параграфами/главами, не одним сплошным документом)

- форматирование текста

- WYSIWYG (не wiki-подобная разметка)

- разметка таблиц

- возможность разграничения доступа (для авторизованных/неавторизованных пользователей, по ссылке)

- вставка картинок

Предварительно склоняюсь к Wiki  http://www.xwiki.org или http://www.onlyoffice.com/ru/

Пример хорошей документации https://deepdetect.com/overview/introduction/ 

Минимум, хотя бы так http://v2.wp-api.org/extending/custom-content-types/

WordPress
8 лет назад
cardlab
Илья 
55 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

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