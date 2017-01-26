Парсер bitcoin операций с записью в sql

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Завершен3 заявки924 просмотра

Добрый день !

интересует парсер blockchain операций написаный под виндовс ипарсящий базу данных bitcoincore. Желательна реализация на c#

Вот такие данныепо транзакциям нам нужно отпарсить и

сохранить в sql

дата время кошелек_откуда_совершена

кошелек_куда_переведены_деньги

сумма_транзакции_в_биткоинах

Ко всему этому меня интересует удобная админка для

просмотра крупных операций по определеному

временому отрезку .Желательно написаная

на php

Вам в помощь

https://bitcointalk.org/index.php?topic=247923.0

https://github.com/znort987/blockparser

https://github.com/bitpay/insight-ui

http://bitcoin.stackexchange.com/questions/11687/reliable-efficient-way-to-parse-the-blockchain-into-a-sql-database

https://github.com/mcdee/blockparser

https://github.com/bitcoin-abe/bitcoin-abe

PHPSQL
8 лет назад
madgpt
42 года
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

meeks4
Роман 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
14 часов назад
8 лет назад
$420
21 день
Очень ответственый работник. Заказ сделан в 3 раза быстрее чем договаривались. Все работает имено так как и должно. Будем продолжать и дальше работать.
Рекомендую к сотрудничеству! Полностью доволен.

Заявки фрилансеров

meeks4
Роман 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
14 часов назад
8 лет назад

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