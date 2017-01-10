Необходимо сделать парсер

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Закрыт6 заявок136 просмотров

Необходимо сделать парсер:

1. вводим название аудиозаписи, например "Баста"

2. парсер сохраняет всех у кого есть песни этого исполнителя (с данными: id, имя, город, телефон, кол-во песен данного исполнителя)  в таблицу. 

Вот пример такого парсера - https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DiUNHwqvKh-w

8 лет назад
guest_1484039536817
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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