Здравствуйте. В Joomla 2.5 установлен экстеншн JLex Review 3.5.7. Настроена штатная для экстеншна авторизация через Google и Twitter, авторизация через Facebook не удалась, ее требуется донастроить. Основная задача – добавить авторизацию через: VK, Яндекс, Mail.ru, ...
Необходимо сделать парсер
Необходимо сделать парсер:
1. вводим название аудиозаписи, например "Баста"
2. парсер сохраняет всех у кого есть песни этого исполнителя (с данными: id, имя, город, телефон, кол-во песен данного исполнителя) в таблицу.
Вот пример такого парсера - https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DiUNHwqvKh-w
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Есть некий сервис рекламных витрин. banne.ru Сам сайт был взят из бесплатного доступа. Что смог зделал сам, но осталось несколько моментов. 1- Робокасса. Касса установлена, но не работает. После покупки баннера ...Закрытнет даты
На действующий сайт (интернет-магазин) нужно добавить следующие возможности Код самописный, но не сложный. Там всего несколько модулей и шаблонизатор Smarty У сайта 4-5 страниц и админка. Программа-минимум: ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Необходимо подобрать и сверстать блок фотогалерей товара. Критерии - чтобы много мусора не набрасывал в код и желательно чтобы большие фото погружались при клике на маленькую а небыли загружены сразу. Жду предложений. Космические цены просьба ...Закрыт8 лет назад
Т.З.Поселок-волна.рф Сайт сделан из модулей джомла 2.5 Удалить ненужные модулиПри разном расширение экрана происходит сдвиг картинки исправитьС права на всех страницах установить баннер 240*400С права установить баннер погоды с сайта ...Завершен8 лет назад
- $600
Редизайн сайта TAMRON.RU К 1 февраля 2017 г. необходимо на базе функционирующего сайта tamron.ru, с учетом вновь принятой концепции дизайна представительств компании TAMRON в Интернете выполнить редизайн сайта. Образец новой верстки (вся она ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо натянуть верстку 1 страницу, на yui 2.0У меня есть подробное ТЗ, которое я покажу в скайпе.Пожалуйста оставляйте заявки, те кто готов сразу приступить.Задание срочное. Нужно сделать как можно быстрее.Закрыт8 лет назад
Вот что мы имеем: http://prnt.sc/dtobz0 http://prnt.sc/dtocdb Редактирование разделов не работает. Нужно доработать систему, чтобы можно было легко управлять следующими разделами: 1. Гостевая (Отзывы). Чтобы на ...Закрыт8 лет назад
Необходим скрипт на PHP который будет читая из одного файла исходные данные (логин и пароль) регистрироваться на ресурсе, подтверждать регистрацию в почте и зарегистрировавшись на ресурсе совершать несколько манипуляций в браузере, после всего записывать в ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
php, mysql, html5, css3, адаптация. Стоимость и сроки указать отдельно для: Сайта Дополнения (e-магазин по продаже шин и дисков)Завершен8 лет назад