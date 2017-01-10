Скрипт под XWeb Human Emulator PHP

Необходим скрипт на PHP который будет читая из одного файла исходные данные (логин и пароль) регистрироваться на ресурсе, подтверждать регистрацию в почте и зарегистрировавшись на ресурсе совершать несколько манипуляций в браузере, после всего записывать в другой файл результаты работы.

Это задача по автоматизации действий в браузере.

Подробное ТЗ вышлю по запросу. Human лицензионный.

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