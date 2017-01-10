Здравствуйте. В Joomla 2.5 установлен экстеншн JLex Review 3.5.7. Настроена штатная для экстеншна авторизация через Google и Twitter, авторизация через Facebook не удалась, ее требуется донастроить. Основная задача – добавить авторизацию через: VK, Яндекс, Mail.ru, ...
Скрипт под XWeb Human Emulator PHP
Необходим скрипт на PHP который будет читая из одного файла исходные данные (логин и пароль) регистрироваться на ресурсе, подтверждать регистрацию в почте и зарегистрировавшись на ресурсе совершать несколько манипуляций в браузере, после всего записывать в другой файл результаты работы.
Это задача по автоматизации действий в браузере.
Подробное ТЗ вышлю по запросу. Human лицензионный.
Заинтересовались – пишите, вышлю ТЗ, с вас стоимость и сроки после ознакомления.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
php, mysql, html5, css3, адаптация. Стоимость и сроки указать отдельно для: Сайта Дополнения (e-магазин по продаже шин и дисков)Завершен8 лет назад
Нужен парсер к Tripadvisor. На этой странице все рестораны по провинциям в испании https://www.tripadvisor.es/Restaurants-g187427-Spain.html. Надо спарсить рестораны по провинциям - название ресторана, адрес ресторана, емэил адрес, адрес сайта и номер телефона.Веб-программирование7 заявокЗакрыт8 лет назад
Для быстрых бекапов мне нужен скрипт: - если зайти на него через браузер, он выкачивает все файлы и папки текущей директории (рекурсиво); - важно, файлы, которые он выкачивает не должны быть больше 300КБ. ...Завершен8 лет назад
Оптимизировать сайт на magento под google pagespeedВеб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Доработка модуля. Размещение позиций без необходимости регистрации.Завершен8 лет назад
Нужен человек который поможет консультационно в создании простого проекта на Yii2. ТЗ есть, делать буду я сам, мне нужна помощь.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Добрый день. Нужно очистить кеш на симфони 2.2.1 дев, чтобы была возможность вносить изменения в html и показать как это делается верстальщику чтобы он сам смог вносить изменения. Цена, срок?Завершен8 лет назад
Сайт магазина Каффклуб Описание работы: В существующую форму заказа надо добавить несколько способов доставки: Они должны появиться в выпадающем списке (Выберите свой регион (внизу ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Есть сайт, на страницах которого: - одна форма присутствует постоянно - вторая форма появляется только на части страниц На обеих формах должна быть установлена reCaptcha и не должно происходить сабмита ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад