Скрипт под XWeb Human Emulator PHP

  1. Биржа фриланса
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Закрыт2 заявки105 просмотров

Необходим скрипт на PHP который будет читая из одного файла исходные данные (логин и пароль) регистрироваться на ресурсе, подтверждать регистрацию в почте и зарегистрировавшись на ресурсе совершать несколько манипуляций в браузере, после всего записывать в другой файл результаты работы. 

Это задача по автоматизации действий в браузере. 

Подробное ТЗ вышлю по запросу. Human лицензионный. 

Заинтересовались – пишите, вышлю ТЗ, с вас стоимость и сроки после ознакомления.

PHP
8 лет назад
alex_v_ross
Алексей 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

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