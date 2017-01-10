Есть несколько групп в Facebook. Доступ по авторизации Facebook (конкретный участник). Требуется: - парсить страницы и создавать HTML-файлы, сходные по структуре с оригиналом: -- страница-индекс со ...
Парсер к Tripadvisor.
Нужен парсер к Tripadvisor. На этой странице все рестораны по провинциям в испании https://www.tripadvisor.es/Restaurants-g187427-Spain.html. Надо спарсить рестораны по провинциям - название ресторана, адрес ресторана, емэил адрес, адрес сайта и номер телефона.
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