Парсер к Tripadvisor.

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Закрыт7 заявок131 просмотр

Нужен парсер к Tripadvisor. На этой странице все рестораны по провинциям в испании https://www.tripadvisor.es/Restaurants-g187427-Spain.html. Надо спарсить рестораны по провинциям - название ресторана, адрес ресторана, емэил адрес, адрес сайта и номер телефона.

8 лет назад
eesenin
43 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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