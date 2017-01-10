Парсер групп Facebook

Есть несколько групп в Facebook.

Доступ по авторизации Facebook (конкретный участник).

Требуется:

- парсить страницы и создавать HTML-файлы, сходные по структуре с оригиналом:

-- страница-индекс со всеми ссылками

-- страницы групп, в каждой темы с пагинатором

-- страницы для каждой темы с коммнетариями

На страницах должна быть аналогичная исходнику вёрстка, имена и аватары участников обсуждения.

Профили парсить не требуется, достаточно давать на них ссылку на профиль на FB