Разработка сайта спортивных ставок

Требуется разработать сайт спортивных ставок. В приложении к проекту нарисован примерный функционал.

Список матчей и информацию о них нужно получать с API Betfair (или любого другого).

Нужна реферальная программа для пользователей (чтобы могли раздавать реф.ссылки и персональные бонус-коды)

Прием платежей через биллинг (wapkassa.ru или др.)

Желательна мультиязычность (переводы мы предоставим).

Если планируете использовать какой-то фреймворк/CMS, напишите название в заявке.

Если нужно что-то уточнить перед подачей заявки, спрашивайте в лс.

В заявке укажите по отдельности цены за:

1) разработку функционала ставок на спорт

2) дизайн и верстку

3) разработку функционала карточных игр

В приоритете функционал ставок на спорт. Если дизайном/версткой не занимаетесь, то их поручим кому-то другому.