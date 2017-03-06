Калькулятор ремонта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен13 заявок209 просмотров

Ищу программиста для создания калькулятора по расчету материалов для ремонта, как тут: http://www.meter.com.ua/ru/calculate.html

От вас жду: цену, срок, как планируете реализовать.

8 лет назад
Nadia_Sak
39 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Chekalin
Антон 
44 года
9 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
8 лет назад
$800
10 дней
Сделали всё качественно, сроки адекватные. Хорошо знают свое дело, спасибо.
С Заказчиком работать не рекомендую, платила небольшую предоплату, по остальному не рассчиталась. Работа была выполнена качественно и в срок.

Заявки фрилансеров

Chekalin
Антон 
44 года
9 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
8 лет назад