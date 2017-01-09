3D обзор товара в Opencarte

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки125 просмотров

Здравствуйте! Нужно на Opencarte реализовать 3D обзор, что бы можно было мышкой двигать вокруг оси или же самостоятельно вращалось. На сайте для теста загрузили GIF изображение.

Какие есть варианты?

8 лет назад
dusssik600
35 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Сделать адаптивным лендинг

    Есть лендинг http://skymemo.ru/lg/ необходимо сделать чтобы он корректно отражался на всех мобильных устройствах. В дополнение уточняю: необходимо сделать адаптивным только видимый лендинг (bootstrap), больше ничего кроме видимых двух страниц делать ни чего не нужно. Регистрироваться ...

    Bootstrap
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доделать лендинг

    Добрый день. Вот, собственно, задачи. Если по рукам - сбрасываю доступы и тексты примуществ.  И предоплату.﻿ Основная задача (15$) 1) Второе окно где «услуги» меняем на 2 окна: ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Написание парсеров и ботов

    Нужен программист для написания парсеров и ботов на любом подходящем для подобных задач языке программирования (С, C++, C#, Python и т.д.). Обязательно:  Опыт подобных успешно реализованных работ Реализовать ...

    Python
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработки на сайте

    задача такая: Что имеем, есть сайт www.7160707.ru есть раздел первичной недвижимости  http://7160707.ru/services/novostrojki/ тут я хотел бы видеть базу на примере linkorestate.ru/objects/ а точнее было бы замечательно в таком же виде.  у ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Защита формы отправки запроса

    Есть сайт на MODx Evolution 1.0.12. Нужно поставить защиту отправки формы обратной связи в 2 местах. Защита должна представлять собой подтверждение E-mail адреса, который указан при заполнении формы. Высылкой ...

    MODX
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработка javascript кода, извлекающего ссылку из блока.

    $20

    На сайте установлен блок от третьей стороны. Не фрейм, доступ к DOM есть. Нужно извлечь оттуда ссылку и совершить с ней пару манипуляций. Детали манипуляций сообщу при личном общении. Оплата ...

    JavaScript
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Скопировать оформление и структуру с сайта и натянуть на CMS

    Нужно скопировать оформление и структуру с сайта-донора, прикрутив их к удобной бесплатной CMS, с возможностью потом самостоятельно без труда наполнять сайт своим контентом, добавлять аналогичные страницы, блоки, модули.  Также нужна seo-оптимизации CMS: дружественные ссылки ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Парсер JSON на C# + MSSQL

    Необходимо разобраться с json api, которое вызывается из js со страницы одного игрового проекта. Страница через вызовы api получает данные на страницу и реализует динамический контент. Требуется написать сервис (строго на ...

    JavaScript
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Составить чёткое ТЗ на внутреннюю оптимизацию.

    Только специалист в данной области. Провести аудит сайта и по его итогам составить хорошее пошаговое ТЗ по технической оптимизации для программиста и ТЗ по внутренней оптимизации.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад