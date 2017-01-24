Скопировать оформление и структуру с сайта и натянуть на CMS

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок152 просмотра

Нужно скопировать оформление и структуру с сайта-донора, прикрутив их к удобной бесплатной CMS, с возможностью потом самостоятельно без труда наполнять сайт своим контентом, добавлять аналогичные страницы, блоки, модули. 

Также нужна seo-оптимизации CMS: дружественные ссылки (ЧПУ), мета-теги (title, description, keywords), заголовки (H1-H6), перелинковка страниц и т.п.  

Сайт-донор и необходимые подробности будут сообщены потенциальному исполнителю. 

Ждем предложений с примерной стоимостью и сроками.

8 лет назад
s_romanov
Сергей 
44 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

typict
Егор 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$50
2 дня
Всё быстро и качественно сделал! Спасибо!
Все хорошо, задание понятное, всегда на связи, оплата сразу

Заявки фрилансеров

typict
Егор 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад