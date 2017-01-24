ТЗ - https://yadi.sk/i/7djQv8SG37vwCM Пишите ваши цены и сроки выполнения
Скопировать оформление и структуру с сайта и натянуть на CMS
Нужно скопировать оформление и структуру с сайта-донора, прикрутив их к удобной бесплатной CMS, с возможностью потом самостоятельно без труда наполнять сайт своим контентом, добавлять аналогичные страницы, блоки, модули.
Также нужна seo-оптимизации CMS: дружественные ссылки (ЧПУ), мета-теги (title, description, keywords), заголовки (H1-H6), перелинковка страниц и т.п.
Сайт-донор и необходимые подробности будут сообщены потенциальному исполнителю.
Ждем предложений с примерной стоимостью и сроками.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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