Скачать сайт и подредактировать его

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок144 просмотра

Необходимо скачать, изменить платежные реквизиты,название сайт и загрузить на новый хостинг с новым доменом!

Сайт 1, но развлетвляется на 3 сслыки. Имеет свою базу данных.

http://progress-card.ru/

http://progresscard.ru/

https://lk.progresscard.ru

за 12 часов зв какую цену скачаете и отредактируйте сайт со всем контентом?

8 лет назад
gmalinovskiy
Георгий 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров