Сделать доработку на yii2 сайте

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок153 просмотра

Требуется выполнить небольшую доработку на сайте написанном на framework yii2.

Суть задачи сделать вывод товаров с привязанным регионом, вывести в других выбранных регионах.

Полное задание описано в ТЗ

Yii
8 лет назад
zero20
Андрей 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

NESTA13
38 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$38
1 день
Александр выполнил доработку по проекту, показал себя в качестве ответственного и компетентного исполнителя, буду дальше обращаться. Спасибо.
Спасибо Андрею за работу и за приглашение в проект! Было приятно взаимодействовать. Чёткая постановка и описание задачи. Всегда на связи. Моментальная оплата. Буду рад сотрудничеству и в дальнейшем!

Заявки фрилансеров

NESTA13
38 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад