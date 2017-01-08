Исправление багов PHP

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Закрыт11 заявок153 просмотра

Требуется программист для исправления мелких багов в синтаксисе. 

Сайт самописный, был переведен с 5.3 на 5.4. 

В итоге вылезла куча ошибок.

Оплата по часовой. 

PHP
8 лет назад
klaineroleg
Олег 
43 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
18 отзывов

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