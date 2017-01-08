Помощь по калькулятору на JavaScript

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки140 просмотров

Есть калькулятор на скрипте. Работает функционирует, но необходимо поправить 2 верхних поля, т.е. добавить в них возможность самому ввести значение.

JavaScript
8 лет назад
kasta69
37 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

maximjim
Максим 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$5
1 день
Работа по настройке калькулятора была выполнена в срок! Никаких проблем и доплат не было. Все требования сделаны плюс исправил ошибку, которую мы не видели. Всем рекомендую
Быстрое, детальное ТЗ, приятное сотрудничество, моментальная оплата.

Заявки фрилансеров

maximjim
Максим 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад

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