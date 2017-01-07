Проблема с выгрузкой товаров на Opencart 2

Около дня назад, устанавливали на сайте модули с валютой и погодой, после чего, как выяснилось перестала работать выгрузка через эксель товаров. Проблема заключается в том, что товары отображаются в админке сайта, но почему-то не показываются на главной странице. Причем, не показываются товары, только новые, а старые работают корректно. Когда создается карточка товара с новым товаром все работает, а вот когда снова пытаешься сделать выгрузку через эксель - нет.

Пишите цену и сроки! Нужно сделать сегодня до вечера!