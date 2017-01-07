Проблема с выгрузкой товаров на Opencart 2

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки101 просмотр

Около дня назад, устанавливали на сайте модули с валютой и погодой, после чего, как выяснилось перестала работать выгрузка через эксель товаров. Проблема заключается в том, что товары отображаются в админке сайта, но почему-то не показываются на главной странице. Причем, не показываются товары, только новые, а старые работают корректно. Когда создается карточка товара с новым товаром все работает, а вот когда снова пытаешься сделать выгрузку через эксель - нет.

Пишите цену и сроки! Нужно сделать сегодня до вечера!

Opencart
8 лет назад
guest_14816304150782
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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