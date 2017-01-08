Парсер для промышленного портала

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок166 просмотров

Требуется парсер для сбора данных с страниц промышленного портала.

В итоге необходимо получить текстовый CSV файл с полями:

  • Название организации
  • Адрес
  • Телефон
  • Email организации
  • Сайт организации
И при наличии сотрудников по каждому осуществляется сбор:

  • ФИО
  • Должность
  • Телефон
  • email
+ ссылка на страницу, откуда взята информация

Перешлю ссылку на портал по запросу.

8 лет назад
Forester9
Дмитрий 
56 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

dmidev
33 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$5
2 дня
спасибо
Надежный заказчик, своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

dmidev
33 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад