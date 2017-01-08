Написано на нативном PHP+MySQL интерсует все чтобы не увели пин-коды (include, SQL injecoion) нужно недорого, так как пин-коды игровые (не платежные)
Парсер для промышленного портала
Требуется парсер для сбора данных с страниц промышленного портала.
В итоге необходимо получить текстовый CSV файл с полями:
- Название организации
- Адрес
- Телефон
- Email организации
- Сайт организации
- ФИО
- Должность
- Телефон
Перешлю ссылку на портал по запросу.
Выбранный исполнитель
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