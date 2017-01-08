Интересная задача по программированию

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки143 просмотра

Привет всем.

Задача такая: Нужно сделать имитатор яндекса.

Сайт в зоне .ру сторонний (мой), должен передавать реферрер яндекс.ру, передавать ключевой запрос и имитировать действия пользователя отдавая нужный регион другому сайту.

1. Отдаем реферрер яндекс ру

2. Отдаем ключевой запрос из блокнота на сайте.

3. Имитируем посещение (рандом от 1 до 5 минут, от 2х до 4х просмотренных страниц сайта)

4. Имитируем нужный нам регион

Все действия должны корректно отображаться в метрике и гугл аналитике.

Напишите приблизительную сумму, сроки выполнения и свой скайп для связи.

8 лет назад
DDMDDM
Денис 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

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