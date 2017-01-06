Здравствуйте. Нужно массово изменить урл у товаров на сайте. Вместо "cat" надо "catalog". Движок шоп-скрипт.
Реализовать API для проекта
Проект очень похож на Amazon. Нужно реализовать API (сервер) для клиентских устройств (ios + android)
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