Реализовать API для проекта

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  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка110 просмотров

Проект очень похож на Amazon. Нужно реализовать API (сервер) для клиентских устройств (ios + android)

AndroidiOS
8 лет назад
ivanvorobei
30 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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