Правки в плагине Wordpress

Бесплатный плагин событий Wordpress - All-in-One Event Calendar (https://wordpress.org/plugins/all-in-one-event-calendar/)

Для вывода событий в нем используется шаблонизитор twig (папка all-in-one-event-calendar\public\themes-ai1ec\vortex\twig\agenda.twig)

Вот пример вывода списка http://www.successtrading.ru/glavnaya-novaya-stranitsa/

Нужно создать дополнительный тег/макрос (не знаю точно как он называется) для шаблона twig

Что то типа {{ название }}

Который выводил бы произвольное поле (например link_event) добавленное в событие с помощью плагина Advanced Custom Fields (https://wordpress.org/plugins/advanced-custom-fields/)

Нужно для того что бы,

В списке событий - ссылка подробнее вела не на саму страницу события, а на URL добавленный в доп. поле link_event

А так же что бы выводить это поле в других местах шаблона.

Как объяснили - примерно: нужно создать простую функцию Php для вывода доп поля и привязать к ней макрос шаблонизатора

п.с.

доступы тут не нужны в принципе, можно воспроизвести у себя. Мне - передать нужный код и куда вставить.