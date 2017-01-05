Нужно скорректировать скрипт по обновлению остатков. Сейчас по одному поставщику остатки не обновляются. И дописать скрипт, чтобы остатки по ненайденным товарам обнулялись. Прошу откликаться только тех, кто работает качественно и, даже если после оплаты скрипт оказался нерабочим, правил бы его. Могу работать через сейф. Сайт на Битриксе galatekstil.ru