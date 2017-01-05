Переделка Opencart 2x - Продажа драгметаллов 1. Парсер онлайн курса драгметталов в EUR за 1 грамм - золото, серебро, палладий, платина 2. Цена определяется автоматически в зависимости: - от онлайн ...
Модернизация Drupal-сайта
Есть старые сайты, сделанные на Drupal. Необходимо обновить CMS, сделать дизайн адаптивным. Интересуют цена и сроки.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Веб-программирование7 заявокЗакрыт8 лет назад
Изображение должно соответствовать следующим техническим требованиям максимальный объем файла — 10 МБ формат изображения — JPG, PNG или GIF. размер изображения:для стандартных — от 450 до 5000 пикселей по каждой стороне;при соотношении сторон ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
Настроить goip4 + asterisk + интегрировать в битрикс24 для контроля-записи звонков и экспорта данных в СРМ Битрикс24. Просьба оставлять заявки со стоимостью и иметь опыт подобного рода работ.Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
- $10
Привет. В iframe надо запустить js парсер (спарсить 1 значение) и вывести на страницу. На входе удалённая страница, на выходе нужное мне значение. Оплата WMRВеб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
На сайт на основе UMI.cms (gurzuf-riviera.com/webcam... необходимо подключить две вебкамеры. Сейчас все работает очень криво. Есть доступ к админке камер, внешний IP, RTSP порты и проч., нужно настроить трансляцию на странице сайта.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте. Необходимо усовершенствовать советник форекс: добавить индикатор и некоторые функции. Это мартингейл-советник. Советник и индикатор просты в использовании и имеют минимум параметров. О цене договоримсяЗакрыт8 лет назад
- $2000
Нужно разработать большую систему управления контакт центром (звонки, сообщения, система учета заявок). Работа удаленная, место проживания специалиста значения не имеет. Задача большая, на несколько месяцев, оплата предпочтительна с фиксированной суммой в неделю или ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт8 лет назад
Занимаюсь внедрением CRM и аналитики. Нужен человек или тимлидер, кто возьмет на себя все технические задачи по внедрению CRM и написанию API решений под бизнес клиента. Компетенции: php, mysql Подробности спрашивайте личноЗакрыт8 лет назад
Есть сайт который нужно доработать и модернизировать. Исполнитель должен работать ТОЛЬКО сам на себя, услуги компаний не предлагать. Оказалось что сайт не на джумле, поэтому заявка снимается. Спасибо огромное всем откликнувшимся.Веб-программирование6 заявокЗакрыт8 лет назад
- $40
Необходимо написать плагин способа доставки для Virtuemart 3.X (Joomla 3.6.5) Дано: есть SQL-таблица с адресами пунктов самовывоза (чуть более 1000 строк). В каждой строке есть четыре значимые ячейки: ...Закрыт8 лет назад