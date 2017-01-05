Модернизация Drupal-сайта

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  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка102 просмотра

Есть старые сайты, сделанные на Drupal. Необходимо обновить CMS, сделать дизайн адаптивным. Интересуют цена и сроки.

Drupal
8 лет назад
vilkmaro
Виталий 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров