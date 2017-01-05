Торговый робот форекс

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Закрыт1 заявка100 просмотров

Здравствуйте. Необходимо усовершенствовать советник форекс: добавить индикатор и некоторые функции. Это мартингейл-советник. Советник и индикатор просты в использовании и имеют минимум параметров. О цене договоримся

8 лет назад
berlingo2011
Вячеслав 
41 год
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров