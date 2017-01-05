Нужно внести изменения в ИМ (секс-шоп) на движке WordPress.

Требуется человек с хорошим опытом работы именно с движком Вордпресс (приветствуется работа именно с секс-шопом). Нужно доделать ряд мероприятий в интернет-магазине интим-товаров (секс-шоп) http://intriga.online/.

Доработать:

1. карточку товара

2. шапку главной страницы

3. оформление заказа упростить

4. прописать преимущества и УТП

5. оформить подвал сайта

6. создать накопительную систему скидок

7. создать бонусную программу

8. оформить каталог (отображение вначале категорий с картинками тематик, затем каталог с товарами)

9. Оптимизировать под SEO разделы и страницы сайта.

Также жду предложения от Вас для доработки сайта.