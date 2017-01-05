Настроить добавление заказов из Woocommerce в Мой Склад

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Закрыт1 заявка110 просмотров

Добрый день!

Интернет-магазин работает на Wordpress на плагине Woocommerce. Нужно, чтобы новые заказы загружались в облачный сервис Мой Склад.

WooCommerceWordPress
8 лет назад
ivantsyganov
Иван 
42 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

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