Текст с сайта в ВОРД

http://www.mkad86.ru/acat/trucks/kraz/kraz-6510

Вот с каталога надо все скопировать в ворд. Может у кого то быстрее получится, или парсингом каким нибудь.

Чтобы с картинками обязательно. Делается для того чтобы в отдаленных частях севера где нет инета, пользователь мог спокойно открыть ворд и посмотреть нужный механизм.

Отдам тому кто по дешевле сделает