Создается проект для ценителей текстовых ролевых игр. Необходим программист, который сможет сделать именно такой портал. Основная суть - анонимность и возможность вести литературные игры с несколькими людьми. Смета: $34.
Текст с сайта в ВОРД
http://www.mkad86.ru/acat/trucks/kraz/kraz-6510
Вот с каталога надо все скопировать в ворд. Может у кого то быстрее получится, или парсингом каким нибудь.
Чтобы с картинками обязательно. Делается для того чтобы в отдаленных частях севера где нет инета, пользователь мог спокойно открыть ворд и посмотреть нужный механизм.
Отдам тому кто по дешевле сделает
Выбранный исполнитель
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