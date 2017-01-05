Текст с сайта в ВОРД

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Завершен2 заявки152 просмотра

http://www.mkad86.ru/acat/trucks/kraz/kraz-6510 

Вот с каталога надо все скопировать в ворд. Может у кого то быстрее получится, или парсингом каким нибудь. 

Чтобы с картинками обязательно. Делается для того чтобы в отдаленных частях севера где нет инета, пользователь мог спокойно открыть ворд и посмотреть нужный механизм. 

Отдам тому кто по дешевле сделает

8 лет назад
love4471
37 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Lavacosa
34 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$8
1 день
Отзыв недоступен.
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Lavacosa
34 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад