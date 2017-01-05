Инсталлятор DLE

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Завершен1 заявка136 просмотров

надо переделать инсталлятор dle 

идея такая сеть сателлитов на одном движке DLE

надо функцию сделать из инсталлятора  чтоб создавала бд с заданным префиксом и файл конфига 

DLE
8 лет назад
binders
Эдгарс 
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Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

sergey89d
Сергей 
36 лет
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Был
2 года назад
8 лет назад
$20
1 день
Все отлично . Всем рекомендую
Оплата вперед. Задача четкая. Доволен сотрудничеством)

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sergey89d
Сергей 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад