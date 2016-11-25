Ищу специалиста PHP для доработки досок объявлений. Сайтов 4-5. Если качество работы устроит и работа будет сделана в оговоренные сроки - сразу приступаем к следующему сайту.

isra-go.com

Что требуется:

1. Поменять местами группы объявлений. Сначала "популярные" объявления потом "последние"

2. Публикация объявления. Письма пользователю и админу. При первой публикации приходит письмо со сген. паролем, ссылкой на редактирование пароля. При каждой публикации объявления – письмо со ссылками на редактирование/удаление и т.д. и предложением заказать платную услугу. Все письма должны приходить после определенных действий. После первой публикации пользователь соответственно уже авторизованный с запоминанием.

3. Мелочи: Где объявление не помещается полностью на странице ставится троеточие. Еще в объявл. параметры должны помещаться в одну строчку. prntscr.com/drdrzk Фильтр по цене сделать возможным отредактировать вручную.

4. Убрать баги.

1: prntscr.com/dh2dnc

2: Кнопка подгрузки новых объявлений не работает.

5. Тарифы за использование сайта не нужны. Соответственно страницу эту надо скрыть prntscr.com/dre56k

И ту, что в самой публикации prntscr.com/dre5hk На этом месте вставляем предложение выделить объявление (галочка)

Уважаемые фрилансеры прошу оценить сроки и цену!