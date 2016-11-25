Ищу специалиста PHP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок152 просмотра

Ищу специалиста PHP для доработки досок объявлений. Сайтов 4-5. Если качество работы устроит и работа будет сделана в оговоренные сроки - сразу приступаем к следующему сайту.

isra-go.com 

Что требуется: 

1. Поменять местами группы объявлений. Сначала "популярные" объявления потом "последние" 

2. Публикация объявления.  Письма пользователю и админу. При первой публикации приходит письмо со сген. паролем, ссылкой на редактирование пароля. При каждой публикации объявления – письмо со ссылками на редактирование/удаление и т.д.  и  предложением заказать платную услугу. Все письма должны приходить после определенных действий. После первой публикации пользователь соответственно уже авторизованный с запоминанием. 

3. Мелочи: Где объявление не помещается полностью на странице ставится троеточие. Еще в объявл. параметры должны помещаться в одну строчку.  prntscr.com/drdrzk     Фильтр по цене сделать возможным отредактировать вручную. 

4. Убрать баги.  

1: prntscr.com/dh2dnc 

2: Кнопка подгрузки новых объявлений не работает. 

5. Тарифы за использование сайта не нужны. Соответственно страницу эту надо скрыть prntscr.com/dre56k  

И ту, что в самой публикации prntscr.com/dre5hk На этом месте вставляем предложение выделить объявление (галочка) 

Уважаемые фрилансеры прошу оценить сроки и цену!

PHP
8 лет назад
bspektor
34 года
9 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

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