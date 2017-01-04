надо исправить ошибки : 1. http://prntscr.com/dray1r после обновления на 4.7 версию // не редактируются настройки темы/ решение типа отключить cache - не помогает
Доработка DLE 11.0
Нужно установить стол заказов на DLE 11.0, подправить вывод видео и трейлеров, и ещё пара мелких доработок
Оплата Яндекс.Деньги
Заявки фрилансеров
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