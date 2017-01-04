Доработка DLE 11.0

сайт и шаблон который у нас есть с фильтрацией. Сайт будет идентичным, немного изменен по цвету.дизайн будет с исходниками, он будет к 9 уже доработан. http://realty.tiangroup.su/catalog/luxury-housing/141/ http://stndv.ru/ по структуре и функционалу идентичный