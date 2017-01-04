Доработка DLE 11.0

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки99 просмотров

Нужно установить стол заказов на DLE 11.0, подправить вывод видео и трейлеров, и ещё пара мелких доработок

Оплата Яндекс.Деньги

DLE
8 лет назад
SeoproS
43 года
9 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров