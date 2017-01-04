Написать парсер страницы html на php

$10
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Завершен3 заявки151 просмотр

Привет. Надо спарсить 1 значение со страницы html на php, без разницы какое решение, главное спарсить. Оплата WMR.

HTMLPHP
8 лет назад
Arch1S
Сергей 
33 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
Был
3 часа назад
8 лет назад
$10
1 день
Всё сделал за 7 мин. Скрины могу показать) Теперь я постоянный клиент.
Полный порядок, рекомендую, только положительные впечатления от сотрудничества!

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hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
Был
3 часа назад
8 лет назад
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