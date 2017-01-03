Необходимо выполнить технический и SEO аудит сайта

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Закрыт18 заявок264 просмотра

Здравствуйте! Необходимо выполнить технический и SEO аудит сайта с подробным описанием ошибок и  техническим заданием по их устранению для программиста и seo специалиста.  Сайт https://www.biturbo.by

8 лет назад
biturbo2016
41 год
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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