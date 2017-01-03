Создать сайт на подобии zf.fm

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок199 просмотров

Нужен небольшой музыкальный портал схожий по стилистике на www.zf.fm без лишних разделов и прочего мусора.

Портал только для кыргызских песен (т.е. там не будет сотни тысяч и миллион песен). Не важно на каком движке вы создаете, главное без багов.

Предлагайте свои цены. Бюджет ограниченный, предпочитаю недорогие услуги.

Обращайтесь, отвечу более подробно...

8 лет назад
guest_14834348403954
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров