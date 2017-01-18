Скрипт регулировки цен

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок270 просмотров

Необходимо сделать скрипт регулировки цен в базе данных.

Всего будет 5 страниц, включая авторизацию.

Сайт закрытый, первой страницей идёт авторизация.

Интересует дальнейшее сотрудничество для введения новых функций и поддержания работоспособности проекта.

Подробное ТЗ в ЛС потенциальному исполнителю.

Приоритетом разработка на CI3.

8 лет назад
Steel-Gamers
Никита 
28 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

vanilko
31 год
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$400
3 дня
Проект сделал на высшем уровне, множество своих положительных рекомендаций внёс. Советую! Работаем дальше !)
Быстрая оплата, четкое ТЗ, позитивное общение - никаких проблем, все отлично, рекомендую.

Заявки фрилансеров

vanilko
31 год
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад