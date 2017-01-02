Разработка сайта для услуг

Здравствуйте! Меня зовут Александр! Те услуги, которыми мы занимаемся, связаны с проверкой качества производимой продукции в КНР. Для примера представлю Вам сайты компаний-конкурентов: topframe.ru / asianinspector.ru. Пожелания по поводу дизайна сайта: все должно быть просто, лаконично и по делу, чтобы клиент, зайдя на сайт, смог быстро разобраться с внутренней информацией о нашей компании. Броскость тоже не приветствуется, минимализм и точка. Буду Вам благодарен, если Вы навскидку скажите стоимость и сроки выполнения работы.