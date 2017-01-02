Имеется парсер на PHP при выполнении неких действий вылазиет recaptcha. Нужно с ней разобраться бюджет договорный.
Разработка сайта для услуг
Здравствуйте! Меня зовут Александр! Те услуги, которыми мы занимаемся, связаны с проверкой качества производимой продукции в КНР. Для примера представлю Вам сайты компаний-конкурентов: topframe.ru / asianinspector.ru. Пожелания по поводу дизайна сайта: все должно быть просто, лаконично и по делу, чтобы клиент, зайдя на сайт, смог быстро разобраться с внутренней информацией о нашей компании. Броскость тоже не приветствуется, минимализм и точка. Буду Вам благодарен, если Вы навскидку скажите стоимость и сроки выполнения работы.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется адаптировать сайт mb812.ru для корректного отображения на мобильных устройствах.Веб-программирование8 заявокЗакрыт8 лет назад
Вводная Есть сеть торговых точек, торгуют фастудом. У покупателей есть своя учётная карточка, через которую происходит оплата. Каждая карточка и транзакция персонифицирована, и мы можем определить, кто её совершил. Транзакция ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
email checker есть логин и пароль должен выводить результат на работоспособность сервер,порт,логин,парольВеб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
- $200
Всем привет. Суть такова : Расшрира дает запрос на ботов Steam , парся содержимое их инвентаря, а далее , при наличии нужной нам вещи , выставленной в расширении, дает запрос на вывод. Подробнее ...Закрыт8 лет назад
- $1000
Для разработка стартапа в команду требуется backend разработчик не ниже уровня middle Необходимые навыки: Отличное понимание структуры фреймворка Laravel 5 совместно с использованием Angular.js Опыт использование Angular UI routing ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужна помощь в переносе инфо о товарах с сайта партнера на мой сайт. Пишите уточняющие вопросы и предложение цены. Спасибо.Завершен8 лет назад
Добрый день! Верстка есть, нужно написать бекенда для языкового сервиса. ТЗ в прикрепленном файле. Пишите сроки, цену и на чем будете делать. Вебстудии не интересуют. Обязательно по безопасной сделке будем работать. Начните свой отклик с ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно доработать мобильную версию сайта. сделать рабочими форму обратной связи на gmail. Оптимизировать сайт для быстрой загрузки.Завершен8 лет назад
Здравствуйте. Есть образец сайта , вернее портал мелких поручений наподобие юду.ком. он в html формате , то есть там только навигация линковка текст и образцы форм картинки и т д. Дизайн не переделываем. Что касается ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт8 лет назад