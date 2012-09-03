Разработка Бекенда для сервиса на Фреймворке

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки315 просмотров

Добрый день! Верстка есть, нужно написать бекенда для языкового сервиса. ТЗ в прикрепленном файле. Пишите сроки, цену и на чем будете делать. Вебстудии не интересуют. Обязательно по безопасной сделке будем работать. Начните свой отклик с  фразы с "Языковой сервис".

8 лет назад
redline_web
43 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров