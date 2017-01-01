Требуется написать расширение для браузера

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок119 просмотров

Всем привет.

Нужно расширение дляавтоматического вывода вещей с csgoroll.com

Парсинг нужных вещей на сайте и , при появлении, отправка прямого запроса на нужного бота на вывод. При наличии нескольких нужных вещей на одном боте, запрос отправляется на все вещи. 

Просмотрите ТЗ. 

8 лет назад
sinkevichdesign
Мартин 
27 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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