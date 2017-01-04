Требуется программист чтоб реализовать перевод сайта с 5.3 на 5.4/5.6. Приступать немедленно.
Система учета текстов
Здравствуйте.
Необходимо написать систему взаимодействия между сотрудниками.
На первом этапе нужны следующие роли:
1. Администратор
2. Работник
Если кратко:
1. У каждого свой личный кабинет, админ может добавлять участников системы и назначать им роли.
2. Работники видят в личном кабинете текущее задание (поставленное администратором).
Основной момент: работники - это копирайтеры. В их личном кабинете должна быть возможность загрузки их текстов и пересылка их администратору. При этом автоматически идет подсчет количества символов в текстовых документах (.doc, docx), которые загружают копирайтеры.
Делаем на PHP.
Более подробное тз - заинтересованным исполнителям.
От Вас прошу цены за час работы.
Выбранный исполнитель
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