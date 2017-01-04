Система учета текстов

Здравствуйте.

Необходимо написать систему взаимодействия между сотрудниками.

На первом этапе нужны следующие роли:

1. Администратор

2. Работник

Если кратко:

1. У каждого свой личный кабинет, админ может добавлять участников системы и назначать им роли.

2. Работники видят в личном кабинете текущее задание (поставленное администратором).

Основной момент: работники - это копирайтеры. В их личном кабинете должна быть возможность загрузки их текстов и пересылка их администратору. При этом автоматически идет подсчет количества символов в текстовых документах (.doc, docx), которые загружают копирайтеры.

Делаем на PHP.

Более подробное тз - заинтересованным исполнителям.

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