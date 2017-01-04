Система учета текстов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок179 просмотров

Здравствуйте.

Необходимо написать систему взаимодействия между сотрудниками.

На первом этапе нужны следующие роли:

1. Администратор

2. Работник

Если кратко:

1. У каждого свой личный кабинет, админ может добавлять участников системы и назначать им роли.

2. Работники видят в личном кабинете текущее задание (поставленное администратором).

Основной момент: работники - это копирайтеры. В их личном кабинете должна быть возможность загрузки их текстов и пересылка их администратору. При этом автоматически идет подсчет количества символов в текстовых документах (.doc, docx), которые загружают копирайтеры.

Делаем на PHP.

Более подробное тз - заинтересованным исполнителям.

От Вас прошу цены за час работы.

PHP
8 лет назад
demin_ch
Алексей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
28 отзывов

Выбранный исполнитель

gregorykuzn
Игорь 
33 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
24 отзыва(-3)
8 лет назад
$350
7 дней
Все отлично
Аналогично, все отлично

Заявки фрилансеров

gregorykuzn
Игорь 
33 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
24 отзыва(-3)
8 лет назад