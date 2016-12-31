1) регистрация-авторизация 2) список электронных товаров выводить и разбиением на категории (с возможностью добавления новых товаров через админку) 3) при оплате с карты BarterCoin (наша разарботка) нужного промо-кода открывать сам промо-код (наш-1 процессинг ...
Создать модуль доставки для shop-script
Создать модуль доставки для shop-script с использованием api сервиса http://c6v.ru/api
В админке, в настройки модуля, создать поля
1. для ввода api ключа
2. города отправления (город где находится магазин)
3. добавление условий для расчета, например:
а) для посылок весом 10 кг размер упаковки будет 35х35х35
б) для посылок весом 10-20 кг размер упаковки 45х35х35
условий может быть сколько угодно.
таким образом будем определять упаковку для проценки... других способов к сожалению не придумал...
Интересуют сроки, цена, указывайте необходима ли предоплата. Любые умные мысли по такой интеграции приветствуются!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
а так же нагрузить скрипты с валюты BarterCoin (только для Граждан РФ) бюджет небольшой, возьму сразу несколько исполниетлейВеб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
- $20
Нужно сделать отображение фото категории материала. Как показано на фото, сделать форму входа более современной. За подробностью после заявки.Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Подключить платежку на сайт битрикс Задание срочное. Оставляйте заявки кто готов помочь! Всех с наступающим!Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $2000
Нужен бэкэнд разработчик, не junior php + mysqrl/postresql + bitcoind + high load + git Главное опыт в данной сфере Обязательно показать портфолио и если есть код на гидхабе Пришлем тестовое ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Нужен скрипт генерирующий турнирную сетку как на: 1) https://oball.ru/ru/ 2)http://challonge.com/ruВеб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужен парсер вконтакте. Необходимо пропарсить id и ссылки на страницы пользователей. По ссылке типа https://vk.com/friends?act=find&c%5Bage_from%5D=20&c%5Bage_to%5D=40&c%5Bbday%5D=31&c%5Bbmonth%5D=12&c%5Bcity%5D=1&c%5Bcountry%5D=1&c%5Bname%5D=1&c%5Bphoto%5D=1&c%5Bsection%5D=people&c%5Bsex%5D=1&c%5Bstatus%5D=4 (параметры могу корректировать. (дату день рождения). Необходимо среди пользователей по списку(в приделах 2000 человек) найти людей с ссылкой ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт8 лет назад
- $10
Есть готовый смтп сервер . Нужен пхп скрипт для отправки мыло через этот смтп Скрипт должен поддерживать отправку как text как и html Паблик или самопис неважно , главное чтоб работалВеб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужен кодер который сможет написать скрипт аналог 1gram.ru Оплата только через безопасную сделкуВеб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Дано: Кастомная PHP+MySQL система для автоматизации хостинг-процессов. Решает задачи: создание, приостановка, удаление хостинг-аккаунтов, регистрация и продление доменов, отправка email-уведомлений. Интеграции по API: ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад