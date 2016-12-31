Создать модуль доставки для shop-script с использованием api сервиса http://c6v.ru/api

В админке, в настройки модуля, создать поля

1. для ввода api ключа

2. города отправления (город где находится магазин)

3. добавление условий для расчета, например:

а) для посылок весом 10 кг размер упаковки будет 35х35х35

б) для посылок весом 10-20 кг размер упаковки 45х35х35

условий может быть сколько угодно.

таким образом будем определять упаковку для проценки... других способов к сожалению не придумал...

Интересуют сроки, цена, указывайте необходима ли предоплата. Любые умные мысли по такой интеграции приветствуются!