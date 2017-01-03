1) регистрация-авторизация 2) список электронных товаров выводить и разбиением на категории (с возможностью добавления новых товаров через админку) 3) при оплате с карты BarterCoin (наша разарботка) нужного промо-кода открывать сам промо-код (наш-1 процессинг ...
Cоздание платежный системы с нуля
Нужен бэкэнд разработчик, не junior
php + mysqrl/postresql + bitcoind + high load + git
Главное опыт в данной сфере
Обязательно показать портфолио и если есть код на гидхабе
Пришлем тестовое задание, связанное с биткоин
Работа удаленно (города РФ) или в офисе Румянцево
Заявки фрилансеров
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