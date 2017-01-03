Cоздание платежный системы с нуля

$2000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка121 просмотр

Нужен бэкэнд разработчик, не junior

php + mysqrl/postresql + bitcoind + high load + git 

Главное опыт в данной сфере

Обязательно показать портфолио и если есть код на гидхабе

Пришлем тестовое задание,  связанное с биткоин

Работа удаленно (города РФ) или в офисе Румянцево

GitPHP
8 лет назад
rumashkon
Олег 
43 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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