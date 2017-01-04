Ищу php скрипт для отправки писем через smtp

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки308 просмотров

Есть готовый смтп сервер . Нужен пхп скрипт для отправки мыло через этот смтп

Скрипт должен поддерживать отправку как text как и html

Паблик или самопис неважно , главное чтоб работал

HTMLPHPSMTP
8 лет назад
dilolo89
Герман 
47 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

team_one
42 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$10
2 дня
Очень пунктуальный исполнитель. Свою работу знает. Всем советую работать с ним. Благодарю за качественную работу
Задача, общение, оплата - все четко. С такими заказчиками проблем не возникает, если твоя работа соответствует требованиям. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

team_one
42 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад