Нужен кодер который сможет написать скрипт аналог 1gram.ru Оплата только через безопасную сделку
Ищу php скрипт для отправки писем через smtp
Есть готовый смтп сервер . Нужен пхп скрипт для отправки мыло через этот смтп
Скрипт должен поддерживать отправку как text как и html
Паблик или самопис неважно , главное чтоб работал
Выбранный исполнитель
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